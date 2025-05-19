Мирра Андреева стала шестой ракеткой мира

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила официальный рейтинг в одиночном разряде. Лучшей из российских спортсменок остается 18-летняя Мирра Андреева, которая поднялась с седьмой позиции на шестую.

В первую двадцатку также входят россиянки Диана Шнайдер (11-я позиция), Людмила Самсонова (19-я) и Екатерина Александрова (20-я).

По-прежнему возглавляет рейтинг белоруска Арина Соболенко, а вот Ига Швентек из Польши впервые с марта 2022 года покинула первую тройку, потеряв сразу три позиции — со второго места на пятое. Места в топ-3 заняли американки Кори Гауфф и Джессика Пегула.

В чемпионской гонке WTA (в ней учитываются только результаты текущего сезона) Андреева занимает третье место, уступая лишь Соболенко и американке Мэдисон Кейс. Александрова замыкает десятку.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, когда Криштиану Роналду планирует завершить карьеру.