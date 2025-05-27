Мирра Андреева выиграла стартовый матч на «Ролан Гаррос»

В первом круге Андреева обыграла испанку Кристину Букшу — 6:4, 6:3.

При этом поединок неудачно начался для россиянки, в первом сете она отдала сопернице первых три сета. В итоге встреча продлилась 1 час 24 минуты. Андреева выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки.

В следующем круге Андреева встретится с победительницей матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).

Также успешно преодолели первый круг россиянки Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова.

Ранее Мирра Андреева рассказала, как она справляется с давлением трибун на «Ролан Гаррос».