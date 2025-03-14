Украинская теннисистка Свитолина не пожала руку россиянке Андреевой после проигрыша

Потерпев неудачу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (5:7, 3:6), украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от рукопожатия с россиянкой Миррой Андреевой, сообщил портал «Спорт-Экспресс».

После завершения матча 30-летняя украинка ограничилась рукопожатием лишь с арбитром, проигнорировав свою оппонентку. Следующей соперницей Мирры Андреевой станет Ига Швентек из Польши.

Ранее сообщалось, что теннисный судья на вышке Хуан Габриэль Кастро дисквалифицирован на шесть лет за нарушение программы по борьбе с коррупцией в теннисе.