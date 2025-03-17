Мирра Андреева заработала $1,72 млн за две недели

Теннисистка Мирра Андреева заработала $1,72 млн (более 147 млн руб.) за победы на турнирах WTA 1000 в Дубае и Индиан-Уэллсе.

В этом году гонорары 17-летней россиянки составили $2,35 млн, а всего она заработала за карьеру $4,9 млн (более 419 млн руб.). По словам теннисистки, у нее даже нет банковского счета, поскольку ей еще не исполнилось 18. Совершеннолетней она станет 29 апреля.

Мирра Андреева обыграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии, а в полуфинале — вторую в мировом рейтинге Игу Швентек из Польши.

Россиянка поднялась на шестое место в классификации WTA.

Так же мощно в 17 лет начинала свою карьеру победительница пяти турниров Большого шлема Мария Шарапова.