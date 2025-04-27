«Мисс Россию-2015» Софию Никитчук подозревают в уклонении от таможенных сборов

Модель и победительница конкурса «Мисс Россия – 2015» София Никитчук может оказаться за решеткой из-за неуплаты таможенных платежей, сообщил телеграм-канал Mash.

Отмечается, что девушка может получить до двух лет лишения свободы за попытку незаконно пересечь границу с ювелирными изделиями на сумму более 12 млн руб. За это в отношении Никитчук могут возбудить уголовное дело.

Как пишет Mash, инцидент произошел в октябре 2024 года в аэропорту Внуково. Тогда таможенники обнаружили у модели часы бренда Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier на общую сумму 11,6 млн руб.

В соответствии с законом, такие вещи требуют обязательной таможенной декларации и уплаты налогов. Однако Никитчук заявила, что это личные вещи и отказалась их декларировать, уклоняясь от уплаты налогов на сумму примерно 3,1 млн руб.

Ранее сообщалось, что суд продлил домашний арест блогера Александры Митрошиной по делу о неуплате налогов.