«Мисс Россию-2015» Софию Никитчук подозревают в уклонении от таможенных сборов
Mash: «Мисс Россия-2015» Никитчук рискует оказаться в тюрьме
Фото: [youtube.com/World Fashion Channel Russia]
Модель и победительница конкурса «Мисс Россия – 2015» София Никитчук может оказаться за решеткой из-за неуплаты таможенных платежей, сообщил телеграм-канал Mash.
Отмечается, что девушка может получить до двух лет лишения свободы за попытку незаконно пересечь границу с ювелирными изделиями на сумму более 12 млн руб. За это в отношении Никитчук могут возбудить уголовное дело.
Как пишет Mash, инцидент произошел в октябре 2024 года в аэропорту Внуково. Тогда таможенники обнаружили у модели часы бренда Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier на общую сумму 11,6 млн руб.
В соответствии с законом, такие вещи требуют обязательной таможенной декларации и уплаты налогов. Однако Никитчук заявила, что это личные вещи и отказалась их декларировать, уклоняясь от уплаты налогов на сумму примерно 3,1 млн руб.
Ранее сообщалось, что суд продлил домашний арест блогера Александры Митрошиной по делу о неуплате налогов.