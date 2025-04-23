Блогера Александру Митрошину оставили под домашним арестом

РЕН ТВ сообщило , что блогеру Александре Митрошиной продлен срок домашнего ареста. Эта мера пресечения будет действовать до 24 июня 2025 года.

Митрошина ходатайствовала о смягчении меры пресечения, предлагая заменить домашний арест на запрет определенных действий. Адвокат блогера Михаил Юсупов подчеркнул, что домашний арест его клиентки негативно сказывается не только на ней, но и на государственном бюджете Российской Федерации.

Как выяснилось ранее, в период с 2020 по 2022 год блогер, будучи индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения, превысила допустимый лимит доходов от предоставления услуг дополнительного образования.

С целью уклонения от налоговых выплат она организовала перечисление денежных средств напрямую на счета трех других ИП, оказывающих услуги для ее ИП.

По информации МВД, Митрошина отмыла свыше 60,25 млн руб. из 127 млн руб. неуплаченных налогов. В ходе допроса блогер признала свою вину.

Как передает ТАСС, следствие намерено проверить Александру Митрошину на возможную причастность к другим эпизодам преступной деятельности.

Следователь заявил, что необходимо провести анализ финансово-хозяйственной деятельности Митрошиной, в том числе для выявления дополнительных преступных эпизодов.

Ранее сообщалось, что Мизулина анонсировала массовые проверки российских блогеров.