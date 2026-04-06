«Миссис Ковбойша»: Бьянка Цензори показала горячий снимок в белье со стразами

Жена американского рэп-исполнителя Канье Уэста Бьянка Цензори вновь порадовала поклонников откровенным снимком. На этот раз она предстала в необычном комплекте нижнего белья с бахромой и стразами, дополнив образ серебристыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Пользователи Сети уже сравнили ее с бывшей женой музыканта Ким Кардашьян, сообщает WomanHit.

Бьянка давно известна своим эпатажным стилем. Она регулярно попадает в объективы папарацци в прозрачных топах и микро-шортиках, а смелые кадры регулярно публикует в соцсетях. Новое фото не стало исключением: статичная поза, прямой взгляд в камеру и роскошный комплект белья, расшитый стразами, мгновенно привлекли внимание.

Подписчики пришли в восторг: «Ух ты, настоящая миссис Ковбойша!», «Она похожа на куклу», «Я просто знаю, что Ким ненавидит ее...» — такие комментарии оставляют фолловеры.

Многие отмечают, что Бьянка не боится экспериментировать и, возможно, даже превзошла Кардашьян в смелости нарядов.

Напомним, Канье Уэст и Бьянка Цензори поженились в декабре 2022 года. С тех пор пара постоянно находится в центре внимания из-за провокационных выходов.

