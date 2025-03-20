Мистер Кредо попал в розыск из-за автомобильных штрафов на 50 тыс. руб.

Исполнители судебных решений ведут поиск артиста, известного как Мистер Кредо, в связи с неоплаченными им штрафами за нарушение ПДД, накопившимися с прошлого года, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным канала, на Александра Махонина и его автомобиль BMW с лета прошлого года числятся штрафы на общую сумму 40 тыс. руб. За последние месяцы к ним добавились еще четыре: два за нарушение правил парковки в Москве и два за превышение допустимой скорости в Краснодарском крае и Ростовской области.

Общая сумма долга перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП) составляет около 50 тыс. руб., которые исполнитель не спешит выплачивать.

В результате в отношении него возбуждено исполнительное производство. Кроме того, на автомобиль наложен запрет на совершение регистрационных действий, что затрудняет быструю продажу транспортного средства.

Ранее сообщалось, что устроивший ДТП в центре Москвы получил более двух десятков штрафов за год.