Виновник ДТП в центре Москвы получил 25 штрафов за год

Мужчина, находившийся за рулем автомобиля BMW, влетевшего в людей на остановке в центре Москвы, за год получил 25 штрафов. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта.

Напомним, автомобиль BMW под управлением мужчины в состоянии алкогольного опьянения, выехал на тротуар на Кожевнической улице в центре Москвы. В результате пострадали пострадали шесть человек: пять пешеходов, в том числе двое подростков, и пассажир автомобиля.

Водителя направили на медицинское освидетельствование. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Пострадавшие госпитализированы в московские больницы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о том, что двоих подростков доставили в больницу после ДТП в центре Москвы.