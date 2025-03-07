Митрошина перед задержанием в Сочи опубликовала видео с шуткой на тему налогов

Блогер-миллионник Александра Митрошина перед задержанием опубликовала в социальных сетях шуточное видео, на котором назвала неуплату налогов «стремом».

Вечером 7 марта Митрошину задержали в Сочи после того, как она прилетела из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Отмечалось, что причиной задержания стали подозрения в дроблении бизнеса и, как следствие, неуплата налогов в государственный бюджет.

На видео, опубликованном Митрошиной, блогер не поддержала уход от уплаты налогов, продемонстрировав при этом жест «палец вниз».

По версии следствия, с 2020 года блогер не доплатила в российскую казну более 127 млн руб. Как отмечал телеграм-канал Mash, проверки в отношении инфлюенсера начались после того, как она приобрела офисное здание в Москве за 60 млн руб.

По данным правоохранителей, Митрошина специально дробила свой бизнес и использовала упрощенную систему налогообложения. Митрошиной может грозить до семи лет лишения свободы на основании п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Митрошину также будут проверять на причастность к другим противоправным действиями.

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