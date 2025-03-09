Митрошина признала вину в легализации денежных средств

Объявленная в федеральный розыск инфокоуч Александра Митрошина созналась в легализации денежных средств и попросила отправить ее под домашний арест на время расследования. Об стало известно телеграм-каналу Baza.

В пятницу, 7 марта, Митрошину задержали в аэропорту Сочи сразу по прибытии из Дубая. Блогера подозревают в неуплате налогов на сумму более 127 млн руб.

По данным Baza, после задержания Митрошину доставили в Москву, где ее допросили. Во время допроса она признала свою причастность к легализации доходов.

По словам девушки, в 2021 году она хотела приобрести квартиру. В договоре купли-продажи значился объект площадью 111 кв. м, который оценивался в 128 млн руб. Митрошина уточнила, что изначально просила предоставить ей жилье площадью 50 кв. м и не дороже 60 млн руб. Кроме того, застройщик пообещал блогеру, что позже с ней заключат соответствующее соглашения с уточненными условиями.

В 2023 году договор с изначальными условиями все-таки был подписан между сторонами. Как пишет Baza, именно этот документ расценивается как легализация незаконно полученных средств, так как блогер могла на сэкономленные от уплаты налогов средства купить недвижимость. По словам самой Митрошиной, когда она узнала о задолженности, то решила сразу же продать имущество.

По информации источника, следственные действия в отношении Митрошиной начались еще 26 декабря, когда она находилась в России. Блогер сообщила, что никто к ней не обращался по вопросам, касающимся ее индивидуального предприятия (ИП). Инфокоуч оставалась в Москве до 10 января, после чего выехала за границу, а в феврале она вышла замуж.

На допросе девушка сообщила, что на проектах и курсах, запущенных в 2019 году, ей удалось заработать 138 млн руб. В бизнесе ей помогали Нелли Оганесян, Валентин Двуреченский и Алексей Сыпко, каждый из которых имел свою долю.

Митрошина утверждает, что не разбирается в налоговых вопросах, но как только узнала о возникшей задолженности, сразу же погасила все долги. Сейчас блогер имеет статус обвиняемой, и следователи намерены ходатайствовать о ее аресте.

Ранее сообщалось, что Александра Митрошина перед задержанием записала видеоролик, в котором осудила неуплату налогов.