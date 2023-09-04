«Мне было тяжело его смотреть»: кинокритик объяснил, как неудачный «Оппенгеймер» стал лучшей работой Нолана

Биографическая драма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана обошла по кассовым сборам его же фильм «Начало», а также стала одним из его лучших фильмов, по мнению зарубежных критиков. Так ли это на самом деле, рассказал российский кинокритик и радиоведущий Роман Григорьев.

По мнению эксперта, режиссер попросту выбрал удачное время для выхода своей новой работы. В этом и заключается секрет ее успеха. А вот лучшей работой постановщика ее назвать нельзя.

«Тема с ядерной бомбой в последнее время актуальна — политики и влиятельные люди со всех сторон говорят о том, что мир стоит на пороге ядерной войны. Фильм просто попал в повестку дня, а он сам не представляет собой что-то сверхъестественное, не лучшая его работа. Мне, как зрителю, было тяжело его смотреть. Если его отдельно от повестки брать, он вообще был бы никому не нужен. Просто творческий эксперимент», — отметил Григорьев.

Эксперт подчеркнул, что и в России есть свой персонаж для аналогичного байопика. Если бы о нем сняли ленту, шумиха была бы ничуть не меньше.

«Точно такой же фильм можно было бы снять у нас про Андрея Сахарова, который сначала разрабатывал ядерную бомбу, а потом начал бороться за мир. Тема примерно одна и та же, остается только найти своего «Нолана», — поделился мнением собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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