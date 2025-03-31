Загадочное исчезновение: вещи покойного экс-мужа Седоковой Тиммы пропали

Райтис Тимма, отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который покончил с собой в декабре 2024 года, сообщил о загадочном исчезновении личных вещей сына.

В своих соцсетях он рассказал о пропаже уникальной коллекции командных маек и кроссовок, в числе которых более ста пар моделей размера 48,5.

«Но теперь этого больше нет. Все исчезло. Коллекция, в которую вложены годы, деньги, память… Просто пропала», — написал отец баскетболиста.

Это не первый случай, когда Райтис выражает обеспокоенность по поводу странных обстоятельств, связанных с гибелью Яниса. Ранее он упоминал о бесследном исчезновении фотографий экс-супруги сына Анны Седоковой из его аккаунта в соцсети.

Янис Тимма совершил суицид в ночь на 17 декабря 2024 года в одном из московских хостелов, который находится недалеко от дома Седоковой. На месте происшествия нашли его телефон с номером певицы и просьбой ей позвонить. Прощание с Янисом состоялось 27 декабря в Риге.

После трагического события Следственный комитет Латвии планировал вызвать Седокову на допрос для выяснения обстоятельств смерти баскетболиста, однако певица так и не была приглашена в республику для дачи показаний.

Информация о том, что Тимма и Седокова встречаются, появилась в 2019 году. Уже в 2020 году пара официально зарегистрировала свои отношения и сыграла свадьбу.

В сентябре 2024 года Седокова сообщила, что хочет развестись с Тиммой. 9 декабря того же года пара официально расторгла брак.

Ранее певица Анна Седокова рассказала о своей жизни после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы.