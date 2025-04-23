«Мне таких в бане не надо»: Быстров раскритиковал форварда «Зенита» Соболева

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров на шоу «Родной футбол» раскритиковал игру нападающего петербургского клуба Александра Соболева в матче с «Химками».

Он отметил, что после выхода на поле Соболев первым же действием создал опасный момент у своих ворот. Быстров заявил, что нападающего приглашали в «Зенит» играть в футбол, а не в Counter-Strike, намекнув о пристрастии Соболева к компьютерным играм.

Также Быстров указал на неважную физическую форму Соболева. На шоу ему посоветовали взять форварда с собой в баню и там потренировать его.

«Да не надо мне таких в бане, которые два шага лишних не могут сделать», — сказал Быстров.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа прошлого года за €10 млн. В РПЛ нападающий отметился одним голом, еще трижды отличился в матчах Кубка России.

Ранее сообщалось, что после матча «Зенита» с «Рубином» (4:0) Соболев провел восемь часов за игрой в Dota 2.