«Мне таких в бане не надо»: Быстров раскритиковал форварда «Зенита» Соболева
Быстров: Соболева брали в «Зенит» в футбол играть, а не в Counter-Strike
Фото: [ФК «Зенит»]
Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров на шоу «Родной футбол» раскритиковал игру нападающего петербургского клуба Александра Соболева в матче с «Химками».
Он отметил, что после выхода на поле Соболев первым же действием создал опасный момент у своих ворот. Быстров заявил, что нападающего приглашали в «Зенит» играть в футбол, а не в Counter-Strike, намекнув о пристрастии Соболева к компьютерным играм.
Также Быстров указал на неважную физическую форму Соболева. На шоу ему посоветовали взять форварда с собой в баню и там потренировать его.
«Да не надо мне таких в бане, которые два шага лишних не могут сделать», — сказал Быстров.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа прошлого года за €10 млн. В РПЛ нападающий отметился одним голом, еще трижды отличился в матчах Кубка России.
Ранее сообщалось, что после матча «Зенита» с «Рубином» (4:0) Соболев провел восемь часов за игрой в Dota 2.