Модрич установил рекорд в отборе к чемпионату мира

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным игроком из Европы, забившим в отборочном матче к чемпионату мира.

Хорватия разгромила Чехию со счетом 5:1. На 62-й минуте Модрич реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. На 81-й минуте ветеран уступил место на поле Николе Моро.

Рекордный гол капитан хорватской сборной забил в возрасте 39 лет и 9 месяцев. Предыдущее достижение принадлежало боснийскому форварду Эдину Джеко, отличившемуся в 39 лет 2 месяца и 12 дней.

Лука Модрич с 2012 года выступал за мадридский «Реал» и шесть раз побеждал с Королевским клубом в Лиге чемпионов. По окончании нынешнего клубного сезона хорват попрощался с «Реалом», однако завершать карьеру Модрич не собирается. Предположительно, он будет играть за «Милан».