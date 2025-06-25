Могильный стал 12-м россиянином в Зале хоккейной славы

Стали известны имена новых членов Зала хоккейной славы в Торонто. Одним из них стал российский нападающий Александр Могильный.

Также в Зал славы включены Здено Хара, Джо Торнтон и Данкан Кит. Официальная церемония пройдет 10 ноября.

Александр Могильный является членом Тройного золотого клуба — в него входят игроки, выигравшие Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли.

В НХЛ Могильный выступал за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». Всего он провел 990 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1032 (473+559) очков.

Могильный стал 12-м россиянином, удостоенным чести быть включенным в Зал хоккейной славы в Торонто после Анатолия Тарасова, Владислава Третьяка, Вячеслава Фетисова, Валерия Харламова, Игоря Ларионова, Павла Буре, Сергея Федорова, Сергея Макарова, Александра Якушева, Сергея Зубова и Павла Дацюка.

«Рад стать частью такой замечательной организации. Я хочу поблагодарить моих товарищей по командам из России и НХЛ за то, что помогли мне удостоиться этой чести», – сказал Александр Могильный.

Российского хоккеиста поздравили с вступлением в Зал славы команды НХЛ, за которые он выступал.

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