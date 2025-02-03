«Мои мальчики»: Мария Шарапова поделилась с фанатами семейным кадром

Мария Шарапова намекнула, что в ее жизни все стабильно и прекрасно. Бывшая первая ракетка мира поделилась трогательным семейным кадром в социальных сетях.

Теннисистка живет в США вместе с британским предпринимателем Александром Гилксом, который известен своей дружбой с принцами Гарри и Уильямом. Пара воспитывает своего двухлетнего сына Теодора.

Спортсменка не распространяется о своей личной жизни, но время от времени делает исключение, позволяя поклонникам заглянуть в свой мир. На этот раз она показала фото мужа и сына.

Александр и Теодор были запечатлены во время прогулки под раскидистым деревом. Лицо маленького мальчика оставалось вне кадра: Мария предпочитает демонстрировать белокурого сына только со спины. Малыш выглядел очень увлеченным совместными исследовательскими приключениями с отцом.

«My boys (мои мальчики. — Прим. ред.)», — лаконично написала на английском Шарапова.

На своем пути в спорте она завоевала титул чемпионки турниров Большого шлема пять раз и начала отношения с Александром в 2018 году. Теннисистка завершила карьеру в 2020 году, когда ей было 32 года.

Ранее сообщалось, что экс-теннисистку Курникову заметили в инвалидном кресле в Майами.