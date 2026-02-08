«Моя вина»: французский лыжник извинился перед за подрез россиянина на Олимпиаде

Французский лыжник Матис Делож, ставший серебряным призером в скиатлоне на Олимпийских играх, публично отреагировал на скандал, связанный с его выступлением. Спортсмен принес извинения за срез трассы, который вызвал бурную реакцию со стороны конкурентов и болельщиков, а особенно — у мамы лыжник Савелия Коростелева.

Как передает норвежский телеканал NRK, Делож взял всю ответственность на себя.

«Это была исключительно моя вина. Не пытался таким образом занять призовое место. Простите», — сказал Делож.

Интересно, что сам Делож не испытывал особых опасений по поводу возможной дисквалификации и потери награды после поданных апелляций. По его словам, он был уверен, что судьи адекватно оценили ситуацию. Лыжник пояснил, что арбитры, по его мнению, видели, что произошедшее было «просто ошибкой», а не преднамеренной попыткой получить нечестное преимущество.

Это заявление последовало после критики со стороны матери российского лыжника Савелия Коростелева, Натальи Коростелевой, которая назвала действия француза жестким нарушением правил. Извинение Деложа, вероятно, призвано сгладить напряженность вокруг его серебряной медали, однако вряд ли поставит точку в дискуссии о строгости судейства в этом эпизоде.

