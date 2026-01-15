МОК может сократить число мест, где могут быть проведены зимние Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет может сократить число мест, в которых могут быть проведены зимние Олимпийские игры, сообщил председатель комиссии МОК по определению хозяев зимних Олимпиад Карл Штосс.

Причина такого ограничения — глобальное потепление. Вслед за Олимпийскими играми традиционно в месте их проведения стартуют Паралимпиады. К моменту их начала становится теплее, и погода не всегда позволяет качественно проводить соревнования.

Планируется составить постоянный пул мест, пригодных для проведения белых Олимпиад, и проводить их ротацию. Кроме того, рассматриваются варианты с более ранним началом Игр.

Агентство Associated Press привело данные исследований, согласно которым из 93 горных районов, в настоящее время обладающих необходимой инфраструктурой для проведения соревнований, к 2050 году таковых останется 52, а к 2080-му — всего 30.

В 2026 году зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Россия лишь однажды в истории принимала зимнюю Олимпиаду — в 2014 году в Сочи.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предложил МОК наказывать спортсменов, высказывающихся на политические темы.