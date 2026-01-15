Олимпийский чемпион предложил наказывать спортсменов за политические высказывания

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с «ВсеПроСпорт» заявил о необходимости санкций для спортсменов, которые высказываются на политические темы.

Особенно актуальной проблема стала на протяжении последних четырех лет, считает собеседник издания.

«Иначе получается абсурдная ситуация. Вроде бы, спорт вне политики, но иногда спортсмену несут такую ахинею, даже не знаю всех деталей и подробностей происходящего. Они начинают делать выводы «космической глупости», как сказал профессор Преображенский», — отметил Васильев.

По его мнению, в ситуацию должен вмешаться Международный олимпийский комитет (МОК). Васильев считает, что МОК может банить особенно говорливых спортсменов, как за допинг.

Ранее президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов рассказал, что на этапе Кубка Европы по скелетону в австрийском Инсбруке представители украинской делегации вели себя по-хамски и пытались провоцировать российских спортсменов, так что в дело пришлось вмешаться местной полиции.