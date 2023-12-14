МОК назвал виды спорта ОИ-2024, в которых разрешат принять участие россиянам

Российские атлеты, желающие принять участие в Олимпийских играх в 2024 году в Париже, получили лишь 11 квотных мест. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Причем разделить указанные квоты спортсмены из России должны будут со представителями Белоруссии, которые на таких же особых условиях в качестве нейтральных атлетов смогут принять участие в главных летних стартах четырехлетия.

«На сегодняшний день спортсмены, выступающие в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AINS), получили 11 квотных мест на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Из них шесть в борьбе, три в велоспорте, одно в академической гребле и одно в плавании», — цитирует представителя МОК «Советский спорт».

Ранее российский пловец Климент Колесников резко осудил решение Международного комитета допустить российских атлетов до летней Олимпиады-2024 в Париже с условием, что они будут участвовать в стартах без флага и гимна в качестве нейтральных спортсменов.

Напомним, очередные летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.