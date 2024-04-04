МОК не допустил сильнейшего российского борца к отбору на Игры в Париже

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев не допущен к участию в отборочном турнире к Олимпийским играм в Париже, сообщили в Федерации спортивной борьбы России.

Отдельно подчеркивается, что решение об отстранении сильнейшего российского борца принял именно Международный олимпийский комитет, тогда как борцовская организация UWW поводов для недопуска Садулаева не увидела.

Ранее румынские власти отказали Садулаеву во въезде в страну для участия в чемпионате Европы.

Предполагается, что поводом для санкций стало то обстоятельство, что Садулаев формально является военнослужащим. При этом никого из других российских бойцов от соревнований не отстраняли.

Абдулрашид Садулаев по прозвищу Русский Танк считается сильнейшим борцом-вольником современности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия главы МОК Томаса Баха направлены на распад олимпийского движения.