Захарова считает, что действия Баха грозят распаду МОК

Таким мнением она поделился в эфире радиостанции «Спутник». Захарова считает, что после слов Баха необходимо провести расследование.

2 апреля пранкеры Вован и Лексус выложили разговор с Бахом, в котором тот признался, что МОК обращался к украинским спортсменам с просьбой отслеживать действия российских спортсменов в соцсетях. Таким образом, в соцсетях представителей России хотели найти слова поддержки России и ее президенту Владимиру Путину, а также СВО, чтобы в дальнейшем перекрыть дорогу к международным турнирам.

«Это же сговор чистой воды, только сговор не двух частных лиц, а руководителя международной организации с одной страной по выдавливанию третьей стороны», — отметила Захарова.

Ранее МОК допустил к участию в Олимпийских играх-2024 спортсменов из России и Белоруссии, но в нейтральном статусе и без возможности выступать в командных турнирах.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Захарова ответила мэру французской столицы, которая заявила, что россиянам не будут рады в Париже.