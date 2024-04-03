Захарова считает, что действия Баха грозят распаду МОК
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что действия главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха угрожают целостности олимпизма.
Таким мнением она поделился в эфире радиостанции «Спутник». Захарова считает, что после слов Баха необходимо провести расследование.
2 апреля пранкеры Вован и Лексус выложили разговор с Бахом, в котором тот признался, что МОК обращался к украинским спортсменам с просьбой отслеживать действия российских спортсменов в соцсетях. Таким образом, в соцсетях представителей России хотели найти слова поддержки России и ее президенту Владимиру Путину, а также СВО, чтобы в дальнейшем перекрыть дорогу к международным турнирам.
«Это же сговор чистой воды, только сговор не двух частных лиц, а руководителя международной организации с одной страной по выдавливанию третьей стороны», — отметила Захарова.
Ранее МОК допустил к участию в Олимпийских играх-2024 спортсменов из России и Белоруссии, но в нейтральном статусе и без возможности выступать в командных турнирах.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
Ранее Захарова ответила мэру французской столицы, которая заявила, что россиянам не будут рады в Париже.