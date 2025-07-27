МОК рассматривает допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2026 в Италии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила о готовности организации допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо на тех же условиях, что и на Играх-2024 в Париже, однако окончательное решение по этому вопросу будет принято позже. Ее слова приводит издание L'Equipe.

Это значит, что спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в турнирах в нейтральном статусе — без государственной символики и только в индивидуальных дисциплинах.

«Мы не будем спешить с решениями (по допуску атлетов - прим. ред.) на заседаниях в сентябре и декабре, но, вероятно, будем двигаться в том же направлении, что и в Париже», — сказала Ковентри.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже, которые проходили с 26 июля по 11 августа 2024 года, под олимпийским флагом выступили лишь 15 российских атлетов.

Санкции против российского спорта были введены в 2022 году после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Через год МОК смягчил позицию, разрешив спортсменам из России и Белоруссии выступать в нейтральном статусе, но с рядом жестких ограничений и не во всех категориях спорта.

Ранее сообщалось, что российские синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова выиграли серебряную медаль в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира в Сингапуре.