МОК смягчил правила для юниоров: комитет рекомендовал вернуть россиянам и белорусам флаг и гимн на юношеских чемпионатах

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать юниоров из России и Беларуси к международным стартам с национальной символикой. Решение касается как индивидуальных, так и командных видов спорта. Об этом сообщает ТАСС.

Исполнительный комитет МОК на специальном саммите выступил с инициативой, призвав снять ограничения для подростков. Согласно новой рекомендации, юные атлеты должны получить доступ к соревнованиям под своими флагами и с гимнами, если их национальные организации имеют хорошую репутацию. Ключевым аргументом стало мнение, что молодые спортсмены не обязаны нести ответственность за действия правительств своих стран.

Принципы, одобренные участниками встречи, в первую очередь коснутся юношеских Олимпийских игр 2026 года в Дакаре. Однако каждая международная федерация будет самостоятельно определять, какие именно турниры попадают под категорию «юношеских», и внедрять изменения в своем регламенте. В МОК признали, что этот процесс потребует времени.

Ранее сообщалось о том, что в МОК осадили украинского журналиста, добивавшегося недопуска россиян.