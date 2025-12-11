В МОК осадили украинского журналиста, добивавшегося недопуска россиян

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри подчеркнула, что опыт допуска российских спортсменов к Играм в Париже в 2024 году оказался успешным и будет использоваться впредь.

Об этом она заявила после заседания исполкома МОК, отвечая на вопрос украинского журналиста, который возмущался допуском российских спортсменов к олимпийскому отбору в нейтральном статусе.

«Процесс, который шел перед Парижем, был успешным. И мы сейчас используем абсолютно тот же процесс. Если у вас есть новая информация, вы можете ее предоставить, мы ее рассмотрим», — сказала Кирсти Ковентри.

Ранее министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев рассказал о поддержке со стороны МОК. Он отметил, что МОК может наказать страны, препятствующие допуску россиян, лишением права проводить международные соревнования.