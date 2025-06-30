Молдавия не пустила в страну 195 спортсменов из России и Белоруссии и лишилась чемпионата Европы по кикбоксингу

Федерация кикбоксинга России сообщила, что получила официальное письмо от российского посольства в Молдавии, в котором молдавская сторона разъясняла причины отмены чемпионата Европы по кикбоксингу.

Молдавские власти назвали турнир «противоречащим общественным интересам» и обвинили российскую делегацию «в угрозе национальной безопасности».

Молдавия запретила въезд в страну 195 спортсменам из России и Белоруссии. Чемпионат Европы должен был пройти в стране с 22 по 29 июня. Однако за день до его начала Международная федерация кикбоксинга объявила об отмене турнира из-за недопуска россиян и белорусов.

Чемпионат Европы по кикбоксингу пройдет в 2026 году. Международная федерация ищет страну, которая бы согласилась принять турнир.

Ранее стали известны результаты жеребьевки Кубка России по футболу.