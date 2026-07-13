Молодая болельщица погибла во время празднования победы сборной Франции

Во Франции 17-летняя болельщица погибла во время празднования выхода сборной страны в полуфинал чемпионата мира по футболу. Девушка забралась на крышу грузовика, сорвалась и попала под колеса, пишет La Voix du Nord и TF1 Info.

Трагедия произошла в коммуне Онуа-Эмери на севере Франции. Во время стихийных гуляний после победы в четвертьфинале ЧМ-2026 девушка забралась на крышу грузового автомобиля, потеряла равновесие, упала и оказалась под колесами. Смерть наступила мгновенно.

Отмечается, что рядом находились шестеро несовершеннолетних. Один из них госпитализирован в состоянии шока. Полиция начала расследование, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего. Французская сборная продолжает борьбу на турнире, но праздник для многих омрачила эта трагедия.

Ранее сообщалось, что 2,5 млн человек подписали петицию с требованием исключить Аргентину с ЧМ-2026.