«Молодая девочка, у которой все впереди»:Тарасова верит, что Трусова еще сможет выступить на Олимпиаде
Тарасова: выступление на Олимпиаде для Трусовой является реальной целью
Фото: [Александра Трусова на пресс-конференции VK Fest -2024 в Лужниках/Медиасток.рф]
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о перспективах фигуристки Александры Трусовой, которая накануне заявила о желании выступить на Олимпийских играх 2030 года.
В интервью РИА Новости легендарный специалист выразила радость в связи с возвращением спортсменки к активным тренировкам и соревновательной деятельности после рождения ребенка.
Тарасова отметила, что соскучилась по выступлениям Трусовой на льду. По мнению тренера, учитывая возраст и талант фигуристки, участие в следующей Олимпиаде является для нее абсолютно реальной и достижимой целью.
«Она же молодая девочка, так что Олимпиада является реальной целью. Хотела бы ее там увидеть», — сказала Тарасова.
21-летняя Трусова не участвовала в официальных соревнованиях с сезона 2022/23. В начале августа 2025 года у спортсменки и ее супруга, фигуриста Макара Игнатова, родился сын, которого они назвали Михаилом.
