«Молодая девочка, у которой все впереди»:Тарасова верит, что Трусова еще сможет выступить на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о перспективах фигуристки Александры Трусовой, которая накануне заявила о желании выступить на Олимпийских играх 2030 года.

В интервью РИА Новости легендарный специалист выразила радость в связи с возвращением спортсменки к активным тренировкам и соревновательной деятельности после рождения ребенка.

Тарасова отметила, что соскучилась по выступлениям Трусовой на льду. По мнению тренера, учитывая возраст и талант фигуристки, участие в следующей Олимпиаде является для нее абсолютно реальной и достижимой целью.

«Она же молодая девочка, так что Олимпиада является реальной целью. Хотела бы ее там увидеть», — сказала Тарасова.

21-летняя Трусова не участвовала в официальных соревнованиях с сезона 2022/23. В начале августа 2025 года у спортсменки и ее супруга, фигуриста Макара Игнатова, родился сын, которого они назвали Михаилом.

Ранее сообщалось, что 14-летней фигуристке Елене Костылевой присвоили звание кандидата в мастера спорта.