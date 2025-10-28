Молодежь Подмосковья сможет воспользоваться навигатором по взрослой жизни «Что Делать Дальше?»

Проект «Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» запустил навигатор по взрослой жизни для молодежи – спецпроект «Что Делать Дальше?», в рамках него школьники старших классов, абитуриенты, студенты Московской области и не только смогут узнать, как организовать быт дома, грамотно распоряжаться деньгами, выстраивать здоровую коммуникацию и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Желающие принять участие в спецпроекте могут сделать это до 26 ноября, подробности размещены по ссылке. Проект охватывает направления «Документы», «Дом», «Деньги» и «Люди», в каждом из которых можно найти полезные лайфхаки по теме. Участников ждут чек-листы, видеоинструкции, упражнения.

«Мы сделали формат игровым и простым, а существующая инфраструктура и сервисы подскажут, куда обратиться и как решить все надежно – нужно лишь знать, где искать ответы» – отметил первый заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Инициаторами навигатора стали 17 победителей третьего сезона флагманского спецпроекта «Другого Дела» – «Всегда готов!». Участники спецпроекта, которые выполнят минимум пять заданий, смогут стать победителями и выиграть призы – смартфон, беспроводные наушники, портативную акустику и не только. Итоги подведут 29 ноября. Напомним, что программа развития «Другое Дело» федерального проекта «Россия – страна возможностей» действует в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 12+