Молодежка Марокко стала сильнейшей в мире: вынесли Аргентину, Бразилию и Испанию

Сборная Марокко впервые в своей истории выиграла молодежный чемпионат (U20) по футболу, который прошел в Чили.

В финальном матче африканская сборная уверенно обыграла команду Аргентины со счетом 2:0. Дубль в первом тайме оформил Яссир Забири, нападающий португальского клуба Фамаликан. Лучшим игроком турнира был признан вингер Отман Маамма, родившийся во Франции и выступающий за английский «Уотфорд».

На пути к финалу команда Марокко потерпела только одно поражение — в группе от Мексики (0:1). На этой же стадии марокканцы обыграли Бразилию (2:1) и Испанию (2:0), в 1/8 финала — Южную Корею (2:1), в четвертьфинале — США (3:1), в полуфинале — Францию (1:1, 5:4 по пенальти).

Ранее аргентинский нападающий Лионель Месси стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МЛС, забив 29 мячей в 28 матчах.