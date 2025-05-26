Молодую звезду «Вампиров средней полосы» под песни проводили в армию

Глеб Калюжный, один из самых перспективных молодых актеров в российском кино, отправился на службу в армию. Его трогательно проводила семья и друзья, что попало на видео.

Как сообщает Mash, проводы 26-летнего актера прошли в теплой семейной атмосфере с традиционными военными песнями и шутливыми поклонами. Собралась вся семья Калюжного, чтобы поддержать его перед важным этапом в жизни.

Уже завтра, 27 мая, молодому актеру предстоит явиться на призывной пункт для прохождения срочной службы. Однако, в каких войсках он будет, пока неизвестно.

Калюжный известен зрителям по нескольким успешным кинопроектам последних лет. Например, это «Вампиры средней полосы», «Трепачи», «Трудные подростки», «14+», «Черная весна» и другие.

Напомним, в марте в отношении Калюжного завели дело по факту уклонения от армии. После разбирательств стало известно, что актер пойдет служить.