Стало известно, когда звезда сериала «Вампиры средней полосы» Калюжный уйдет в армию

Звезда популярного сериала «Вампиры средней полосы», 26-летиний российский актер Глеб Калюжный через десять дней отправится в армию. Об этом РБК сообщил его агент Григорий Сухов.

В марте РИА Новости сообщило, что в отношении Калюжного завели дело по факту уклонения от срочной службы в армии. Впоследствии актер с адвокатом самостоятельно явился к следователю для того, чтобы разобраться в ситуации. Отмечалось, что звезда российских сериалов получил штраф за уклонение от службы в размере 30 тыс. руб.

«Двадцать седьмого мая Глеб идет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8:00», — сказал Сухов.

Агент актера отметил, что род войск, где будет проходить службу Калюжный, пока не определен.

В апреле Mash сообщил, что Калюжный смог получить отсрочку от службы в армии. Отмечалось, что ему позволили завершить сьемки в фильме о бойце-добровольце, который участвовал в операции по освобождению Мариуполя.

Карьера Калюжного началась с роли в фильме «14+», который попал в программу Берлинале 2015 года. Его актерскую игру отметили критики, а сам фильм получил награду кинофестиваля VOICES за лучшую актерскую работу и мужскую роль.

В 2021 году Калюжный сыграл молодого Владимира Мулявина в белорусском сериале «За полчаса до весны» и роль рэпера в сериале «Sold Out». Также актер сыграл в таких сериалах, как «Черная весна», «Трудные подростки», «Территория», «Водоворот», «Новенький» и «Полет».

Ранее сообщалось, что музыкант Петр Дранга сделал предложение актрисе Агате Муцениеце.