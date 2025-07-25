Мужчина в алкогольном угаре жестоко расправился с другом

В Новомосковске вынесли приговор 45-летнему местному жителю, убившему своего знакомого во время пьяной драки. Об этом жуткой истории в провинции сообщают Тульские известия со ссылкой на решение суда.

Конфликт, вспыхнувший на кухне частного дома, закончился четырьмя ножевыми ударами в шею и спину, потерпевший скончался на месте. В ходе расследования также установили, что агрессор попытался замести следы: тщательно вымыл кровь с пола и мебели, выбросил окровавленную одежду, а тело закопал на придомовой территории. Обнаружили труп только спустя 9 дней.

Заместитель городского прокурора поддержал обвинение в суде. Учитывая тяжесть преступления и попытку скрыть его следы, суд назначил наказание в виде 10,5 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что мужчина убил беременную жену, а затем прожил с ней дома еще два дня.