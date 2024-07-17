Монолитные работы на здании физкультурно-оздоровительного комплекса завершаются в Раменском

Строительная готовность нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Раменском городском округе составляет уже порядка сорока процентов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время на объекте идет армирование последней балки бадминтонного корпуса, в ближайшие дни приступят к заливке, а также выполняются работы по подготовке к монтажу кровли. Идут работы по подведению холодного водоснабжения — врезку в колодец уже произвели. В настоящий момент выполняются мероприятия по обустройству хозбытовой и ливневой канализации.

Напоминаем, что в данном спортивном комплексе предусмотрены зал для бадминтона и плавательный бассейн, тренерские, конференц-зал, а также медицинский блок. Также будет произведено благоустройство прилегающей территории и построена парковка. Завершение строительства данного спортивного объекта планируется в конце этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье начался прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм.