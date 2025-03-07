Моргенштерн беднеет: артист решил продать свой Bentley

В России начал действовать законодательный акт, вводящий ограничения на финансовые переводы лицам, имеющим статус иностранного агента. Моргенштерн*, чьи слушатели преимущественно находятся в РФ, столкнулся с существенным сокращением доходов от музыкальной деятельности. Артист писал, что потерял 90% своей прибыли.

Релиз нового музыкального альбома не принес денег, и Алишер попытался компенсировать это продажей сувенирной продукции. Однако попытка оказалась неудачной. Чтобы улучшить свое финансовое положение, рэпер решил продать свой автомобиль.

Желтый Bentley 2020 года выпуска Моргенштерн оценил в 12 млн руб. (в объявлении указана сумма в 500 тыс. дирхам).

Ранее адвокат артиста Сергей Жорин рассказал, что будет с имуществом Моргенштерна после ареста.

*признан иноагентом в РФ.