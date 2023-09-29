Московская область стала самым популярным осенним направлением внутреннего туризма

Эксперты агрегатора путешествий «Свое За городом» Россельхозбанка определили самые популярные направления внутреннего туризма на осень 2023 года.

В топ-5 направлений по количеству приобретенных туров вошли Московская, Челябинская, Свердловская, Владимирская области и Республика Калмыкия. Наибольшей популярностью пользуются гастрономические туры с дегустациями, формат путешествий «День на ферме» и мастер-классы. В 2023 году ожидается увеличение туристического потока на 20 процентов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что этим летом в оздоровительных лагерях отдохнули 260 тысяч детей из Подмосковья.