Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества» пройдет в Балашихе

В следующее воскресенье в Балашихе пройдет Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие направлено на воспитание у граждан уважения к защитникам Отечества, государственной символике, любви к Родине, уточнили в сообщении. На участие в нем было подано 85 заявок из 22 городских округов. Конкурсантами станут солисты, ансамбли, хоровые коллективы разных жанров в возрасте от 10 до 60 лет. Их номера будет оценивать профессиональное жюри.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.