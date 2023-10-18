Московский областной фестиваль «Музыка души» состоится в Подольске

В эту субботу в Подольске состоится двадцать третий московский областной фестиваль музыкальных коллективов и исполнителей «Музыка души», сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В этом году фестиваль посвящен столетию со дня рождения народного артиста СССР Эдуарда Колмановского. В репертуаре композитора более двухсот песен, многие из которых исполняли лучшие голоса эпохи, в том числе Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская и Людмила Зыкина. Колмановский написал музыку ко многим известным кинофильмам мультфильмам, спектаклям и радиопостановкам.

Участие в гала-концерте фестиваля «Музыка души» примут солисты и хоровые коллективы из Подмосковья, Москвы и Нижнего Новгорода. Всего будет представлено сорок номеров.

Фестиваль проходит при поддержке областного Минкульта, администрации Подольска, Союза композиторов РФ и общественной организации «Музыкальное общество Московской области». Узнать более подробную информацию о мероприятии можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за активное участие в жизни региона.

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