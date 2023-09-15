Московский областной фестиваль национальных культур пройдет в выходные в Мытищах

В эту субботу состоится восьмой Московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы». Мероприятие организовано министерством информационных и социальных коммуникаций региона при поддержке администрации городского округа Мытищи.

Как отметили в пресс-службе министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, целью фестиваля является культурный обмен и выстраивание добрых отношений между разными национальностями, проживающими на территории региона.

Фестиваль пройдет на площади перед МДК «Яуза» в Мытищах. Там состоится большой праздничный концерт, будет работать выставка предметов декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, пройдут мастер-классы по танцам, вязанию и бисероплетению. Также гости фестиваля смогут сыграть в настольные игры и продегустировать национальные блюда.

Вход на фестиваль свободный. Всех посетителей будут угощать пловом и горячим чаем.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за активное участие в жизни региона.

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