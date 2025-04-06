Московский «Спартак» одержал разгромную победу над ФК «Ростов»

Спортсмены из «Спартака» записали себе в достижения новую победу, на сей раз над футбольным клубом «Ростов».

Матч провели в Ростове‑на‑Дону. Футбольные команды активно боролись за победу. Московские гости уже с первых заходов начали успешное ведение мяча. Первый гол забил Наиль Умяров на 65-й минуте игры. Игрок Кристофер Мартинс забил еще один гол спустя три минуты. Уже в конце отличился Эсекьель Барко.

У ростовских не ладилось. Кроме того, впервые за свою карьеру футболист хозяев Алексей Сутормин получил красную карточку. Изначально ему грозила желтая карта, но арбитр пересмотрел видеоповтор и в итоге удалил игрока с поля.

В результате «Спартак» разгромно победил ростовскую команду со счетом 3:0. Москвичи с 47 очками поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Это позволило опередить петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что экс-нападающий «Рубина» призвал русских футболистов не уезжать из страны.