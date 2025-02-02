Московский «Спартак» с трудом избавился от «непродаваемого» ямайца Николсона

Футбольный клуб «Спартак» из Москвы прекратил сотрудничество с Шамаром Николсоном. За разрыв контракта с игроком заплатит мексиканская команда «Тихуана». Об этом передает Sport Baza.

Стало известно, что после продолжительных переговоров «Спартак» достиг соглашения с Шамаром Николсоном о прекращении сотрудничества. В процессе переговоров также участвовала третья сторона — мексиканский клуб «Тихуана».

«Именно этот клуб заплатит Шамару бОльшую часть компенсации за оставшийся срок контракта. По данным источников, мексиканцы переведут Шамару 1,6 миллиона евро», — приводится в публикации.

Шамар Николсон стал игроком «Спартака» в 2021 году. С тех пор у «красно-белых» было немало проблем с этим игроком: он то уходил в аренду, то заявлял, что не собирается уходить и будет доказывать свою состоятельность в «Спартаке».

Ситуация складывалась непросто: Шамар не мог найти покупателя, а на предложенные условия аренды не соглашался. Буквально накануне агент Николсона сообщил, что игрок не планирует менять клуб в зимнее трансферное окно. Однако все же — свершилось: теперь же Шамар продолжит свою карьеру в «Тихуане».

Ранее сообщалось, что Роналду сдержал свое обещание, которое дал российскому бойцу