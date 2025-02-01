Роналду сдержал свое обещание, которое дал российскому бойцу

Знаменитый футболист из Португалии, Криштиану Роналду, посетил матч по смешанным единоборствам (ММА) с участием бойца из России, Шарабутдина Магомедова, известного под псевдонимом «Шара Буллет». Об этом стало известно из сообщений в социальных сетях, которые были сделаны организаторами турнира, проходившего в Саудовской Аравии.

Недавно Магомедов посетил тренировку команды «Аль-Наср», в составе которой играет Криштиану Роналду. Спортсмены обменялись футболками с именами и сделали совместное фото. Во время беседы капитан сборной Португалии заверил россиянина, что будет поддерживать его на субботнем соревновании.

«Криштиано Роналду пришел насладиться боями», — указано в официальной группе UFC в соцсети «ВКонтакте».

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир UFC Fight Night 250, и одним из самых ожидаемых поединков станет противостояние между Магомедовым и Пэйджем.

Ранее сообщалось, что российский спортсмен Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, завоевал титул чемпиона в лиге по пощечинам Power Slap в супертяжелом весе, организованной президентом UFC Даной Уайтом. Этот поединок прошел в рамках турнира Power Slap 11, который состоялся в Эр-Рияде.