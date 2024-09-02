Суд взыскал 1,8 млн руб. с покинувшей академию Плющенко фигуристки

Московский Никулинский районный суд постановил возместить академии «Ангелы Плющенко» сумму в размере 1,8 млн руб. с представителей фигуристки Арины Парсеговой, которая ушла из академии, сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Решением Никулинского районного суда города Москвы от 2 сентября 2024 г. удовлетворены исковые требования ООО «Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» к Парсеговой Н.С. о взыскании денежных средств», — говорится в сообщении.

Суд также отклонил встречные требования Парсеговой о расторжении договора и освобождении от выплат, согласно тому же источнику.

Арина Парсегова, которой на сегодняшний день 12 лет, ушла из академии Евгения Плющенко в 2023 году и перешла под руководство Этери Тутберидзе.

По данным, предоставленным совладельцем академии Яной Рудковской летом этого года, на подготовку фигуристки потратили около 2 млн руб., что стало причиной подачи судебного иска.

Ситуация вокруг молодой спортсменки и академии продолжает оставаться в центре внимания спортивной общественности и СМИ.

Многие задаются вопросом, как это решение повлияет на карьеру юной Арины и взаимоотношения внутри российской среды фигурного катания.

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