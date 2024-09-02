Умер самый титулованный борец-вольник Александр Медведь

Александр Медведь, трижды побеждавший на Олимпийских играх и семь раз становившийся чемпионом мира, скончался в возрасте 86 лет. О его кончине сообщила Федерация спортивной борьбы России.

Александр Васильевич родился 16 сентября 1937 года в деревне Белое. С раннего возраста он проявлял необычайный интерес к спорту, что в итоге привело его к миру борьбы.

За свою спортивную карьеру он завоевал множество наград и внес значительный вклад в развитие и популяризацию вольной борьбы, став кумиром для многих поколений борцов.