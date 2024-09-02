Умер самый титулованный борец-вольник Александр Медведь
Фото: [pxhere.com]
Александр Медведь, трижды побеждавший на Олимпийских играх и семь раз становившийся чемпионом мира, скончался в возрасте 86 лет. О его кончине сообщила Федерация спортивной борьбы России.
Александр Васильевич родился 16 сентября 1937 года в деревне Белое. С раннего возраста он проявлял необычайный интерес к спорту, что в итоге привело его к миру борьбы.
За свою спортивную карьеру он завоевал множество наград и внес значительный вклад в развитие и популяризацию вольной борьбы, став кумиром для многих поколений борцов.
«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Александра Васильевича, Белоруссии и всему мировому борцовскому сообществу», — говорится в сообщении.
Председатель федерации Михаил Мамиашвили отметил, что на прошлой неделе в Уфе начал свою работу новый Дворец борьбы, при котором открылся музей.
По его словам, среди первых экспонатов музея была статуэтка борцов вольного стиля, которая является подарком лично от Александра Васильевича.
«Вечная память Александру Васильевичу», — добавил Мамиашвили.
Советский и белорусский спортсмен Александр Медведь признан самым титулованным борцом вольного стиля в истории. Его выдающиеся достижения и вклад в развитие спорта сделали его легендой, имя которой будет помнить и чтить не одно поколение спортсменов и любителей борьбы.
Ранее сообщалось, что подмосковные дзюдоисты заняли первое место в командном зачете XII летней Спартакиады учащихся.