Москва простилась с Владимиром Симоновым: церемония прошла на сцене Вахтанговского театра

В Москве состоялась церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым, передает РИА Новости.

Траурное мероприятие прошло в среду, 12 ноября, на исторической сцене Театра им. Е. Вахтангова, где актер долгие годы служил искусству. После церемонии прощания тело артиста будет предано земле на Троекуровском кладбище.

Симонов скончался 9 ноября в возрасте 68 лет. Как установили медики, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Известно, что актер нуждался в срочной хирургической операции на сердце, однако медицинское вмешательство неоднократно переносилось из-за наличия серьезных противопоказаний.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Симонов до последних дней сохранял творческую активность и продолжал служить в театре. Широкую известность и народное признание актер получил благодаря своим запоминающимся ролям в популярных телевизионных проектах.

Среди наиболее значимых работ артиста — участие в сериалах «Граница. Таежный роман», «Остановка по требованию», «Достоевский» и «Перевал Дятлова».

Ранее стало известно о смерти профессора СПбГУ, учившего президента РФ Владимира Путина.