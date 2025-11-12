Москва простилась с Владимиром Симоновым: церемония прошла на сцене Вахтанговского театра
В Москве на сцене Вахтанговского театра простились с Владимиром Симоновым
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Москве состоялась церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым, передает РИА Новости.
Траурное мероприятие прошло в среду, 12 ноября, на исторической сцене Театра им. Е. Вахтангова, где актер долгие годы служил искусству. После церемонии прощания тело артиста будет предано земле на Троекуровском кладбище.
Симонов скончался 9 ноября в возрасте 68 лет. Как установили медики, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Известно, что актер нуждался в срочной хирургической операции на сердце, однако медицинское вмешательство неоднократно переносилось из-за наличия серьезных противопоказаний.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Симонов до последних дней сохранял творческую активность и продолжал служить в театре. Широкую известность и народное признание актер получил благодаря своим запоминающимся ролям в популярных телевизионных проектах.
Среди наиболее значимых работ артиста — участие в сериалах «Граница. Таежный роман», «Остановка по требованию», «Достоевский» и «Перевал Дятлова».
Ранее стало известно о смерти профессора СПбГУ, учившего президента РФ Владимира Путина.