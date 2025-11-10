В Санкт-Петербурге умер профессор СПбГУ, учивший Владимира Путина

В Северной столице не стало легенды отечественной юриспруденции. На 99-м году жизни умер почетный профессор СПбГУ, академик РАН Юрий (Георгий) Толстой. Печальное известие подтвердила пресс-служба университета, сообщив, что ученый ушел из жизни 10 ноября 2025 года.

Имя Юрия Толстого неразрывно связано с формированием современной российской правовой системы. Он вошел в историю не только как блестящий цивилист, но и как педагог, воспитавший целую плеяду высших государственных руководителей.

В разные годы его учениками были президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава СКР Александр Бастрыкин и министр юстиции Константин Чуйченко.

Карьера юриста, родившегося в Ленинграде в 1927 году, — это пример беззаветного служения науке и университету. Окончив юрфак ЛГУ с отличием, он прошел путь от аспиранта до профессора кафедры гражданского права, которой посвятил десятилетия. Главным интеллектуальным наследием Толстого стал трехтомный учебник «Гражданское право», который и сегодня остается настольной книгой для юристов.

Заслуги академика были отмечены высшими государственными и научными званиями, включая орден «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней. Его уход — это невосполнимая потеря для российского правового сообщества.

