Мостовой дал прогноз на матч «Спартака» и «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в беседе со Sport24 дал прогноз на центральный матч 21-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет красно-белых.

Мостовой считает, что обе команды, в принципе, находятся в хорошей форме. Его не смущает тот факт, что «Спартак» в трех матчах пропустил десять мячей — всегда это не может продолжаться. Случайностью знаменитый полузащитник считает и поражение «Зенита» в Оренбурге (1:2), когда петербуржцы не реализовали два пенальти.

Фаворитом предстоящего матча Мостовой все же назвал «Зенит», но с небольшим преимуществом — 55 на 45.

«По логике „Зенит“ может выиграть в один мяч, но, с другой стороны, здесь игра на три результата. Надеюсь, голы, конечно, будут», — заключил Александр Мостовой.

