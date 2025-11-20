Мостовой из «Зенита» стал «Джентльменом года» в российском футболе

В голосовании он опередил вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева и форварда махачкалинского «Динамо» Гамида Агаларова.

«Номинантами становятся яркие футболисты, которые не просто хорошо действуют на поле, но и вдохновляют, очаровывают, заставляют помнить, что футбол больше, чем игра», — отметили организаторы премии.

Примечательно, что в прошлом году комитет по этике РФС оштрафовал Мостового за оскорбительные выкрики в адрес «Спартака».

Футболист получит награду на торжественной церемонии 8 декабря. Победителем премии в 2024 году был форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Ранее главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов на встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым предложил свой вариант лимита на легионеров.