Мостовой назвал странным один из трансферов «Спартака»

«Спартак» приобрел 28-летнего крайнего защитника за €3,7 млн в августе 2025 года. Футболист появился лишь двух в матчах РПЛ, выходя на замену, а также сыграл в трех играх на Кубок России, где у него в активе гол и передача. Значительную часть времени Самошников восстанавливался после травмы.

«Когда его взяли, все кричали, как он аут скинул, забил. А сейчас что? На пару месяцев мы вообще забыли про него. Что это было? Вопросы к руководству, тренеру. Трансфер выглядит странным, да. Вопрос: почему? Может быть, ему ищут варианты, может, сказал, что хочет уйти», — предположил Мостовой.

